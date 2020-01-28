MECLİS'İN KAPISINA BOŞ TENEKE BIRAKTILAR!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Hükümetin harçlara, özellikle seyrüsefere yapmış olduğu zamlara tepki gösteren ve sosyal medya üzerinden örgütsüz örgütlenen vatandaşlar, “Yol yoksa seyrüsefer de yok” eyleminin ikincisini dün akşam Lefkoşa Dereboyu’nda düzenledi.

Citroen Işıkları olarak bilinen yerde toplanan birçok vatandaş zamların geri alınması çağrısı yaptı. Ardından trafik kazalarına dair hazırlanan belgesel izlendi. Hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan vatandaşlar daha sonra vekillerin fotoğrafı ve öz geçmişlerinin bulunduğu tenekeleri kurulan platforma dizdi.

Eylemciler daha sonra pankartlara ve boş tenekelerle Meclis’in önüne yürüdü.

Eylemciler ‘hükümet istifa’ sloganlarıyla Meclis’e yürüyerek boş tenekeleri Meclis’in kapısına bıraktı.