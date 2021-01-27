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Meclis’te bütçe maratonu sürüyor

Meclis’te bütçe maratonu sürüyor

Meclis’te bütçe maratonu sürüyor

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Cumhuriyet Meclisi 2021 mali yılı bütçe yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meclsi’nde devam eden Bütçe görüşmelerinde 1 milyar 175 milyon 490 bin 400 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile 298 milyon 977 bin 200 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis’teki bütçe görüşmeleri bugün de devam edilecek. ,

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