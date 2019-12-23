MECLİS'TE SEL FELAKETİ HAKKINDAKİ RAPOR GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.Yoğun bir gündemle toplanan Genel Kurul’da yasama ve denetim görevi birlikte gerçekleştiriliyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi bazı tezkereler onaylandı.Genel Kurul’da daha sonra Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığıyla ilgili meclis araştırma komitesinin raporunun görüşülmesine geçildi.

Komite Başkanı, UBP milletvekili Özdemir Berova raporu okuyarak milletvekillerinin bilgisine getirdi.

Berova Komitenin, Polis Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dosyanın Başsavcılık’ta olduğunu bu nedenle meydana gelen olayda herhangi bir şahsın, kurumun kusuru olup olmadığı, eğer kusur varsa kimlere hangi davaların okunması gerektiğine ilişkin sürecin Başsavcılık tarafından sürdürülmesi ve konun da en erken zamanda sonuçlandırılması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Söz alan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da, raporun bilimsel verilere dayanarak profesyonelce hazırlandığını belirterek konuşmasına başladı.

Arıklı rapora göre, yol yapımı ve menfez temizliği konusundaki sorumluların görevlerini layıkıyla yerine getirmediğinin anlaşıldığını söyledi.

Erhan Arıklı olayın yaşanmasında sorumlu olanların meydana çıkarılmasındaki sürecin takipcisi olacaklarını da belirtti.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de raporun ortaya çıkmasına katkı koyanlara teşekkür ederken, yolun kontrolörlüğü noktasında belirsizlik olduğuna dikkati çekti.

“Karayolları Dairesi ne iş yapıyor” diye soran Özyiğit, yolun yapım ve tamamlanma aşamasında kontrolörlük görevini kimin yaptığının belli olmadığını ifade etti.

Özyiğit, “Proje ve mühendise henüz ulaşılamadı bu büyük bir eksikliktir. Bir an önce bu eksiklik giderilmelidir” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Fikri Toros da Genel Kurul’a hitap ederek, rapora ilişkin görüşlerini paylaştı.

Özdemir Berova Başkanlığındaki komitenin hazırladığı raporun kapsamlı bir rapor olduğunu belirten Toros, ortaya çıkan raporun analiz edilmesi sonrasında, yolun projeye uygun inşa edilmediğinin anlaşıldığını kaydetti.

KKTC’deki yol ve trafik standartlarının bir an önce AB standartlarına akredite edilmesi gerektiğini anlatan Toros, ülkenin de biran önce halkın layık olduğu standartlara kavuşturulması gerektiğini vurguladı.