MEĞER O FİLMDE DE AYNISI VARMIŞ...
Meğer o filmde de aynısı varmış...
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Altın Küre Ödülleri'ni silip süpüren La La Land, Oscar Ödülleri'nde de 14 adaylığı kaptı.
20 yıl öncesinde de böyle bir rüzgar esiyordu sinema dünyasında.
Titanic de tıpkı La La Land gibi 14 dalda Oscar'a aday olmuş ve birçok Altın Küre kazanmıştı.
Aslında bu iki film arasında ciddi benzerlikler var.
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