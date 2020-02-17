MEHMETÇİK'TE KORKUTAN KAZA!

Mehmetçik'te dün öğle saatlerine doğru alkollü sürücünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı.



Polisten verilen bilgiye göre dün saat 11.45 sıralarında, Mehmetçik'te , Kayabaşı Sokak üzerinde, 34 yaşındaki Olcay Kara, 147 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HE 305 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan bir evin bahçe duvarına çarpıp sağ yan kısmi üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.



