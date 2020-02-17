O YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Doğancı Dönel Kavşağı ile Doğancı “T” Kavşağı arasında dün başlayan asfaltlama çalışmaları, bugün 09.00-18.00 saatleri arasında da devam edecek.

Açıklamada, çalışma saatleri içerisinde, Doğancı Dönel Kavşağı ile Doğancı “T” Kavşağı arasındaki kesimin tamamen, Güzelyurt-Lefke Bölünmüş anayolunun Güzelyurt – Doğancı istikameti ve Bostancı kavşağından itibaren yolun trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolundan sağlanırken,Doğancı köyüne ise ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolu kullanılarak Güneşköy veya Aydınköy üzerinden sağlanacak.

Bu güzergahları kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.