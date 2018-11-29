MERKEZ BANKASI, 2018 YILININ 3. ÇEYREK BÜLTENİNİ YAYIMLADI

KKTC Merkez Bankası, 2018 yılının 3’üncü Çeyrek Bülteni’ni yayımladı.

Bültene ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre bültende, bankacılık, enflasyon ve bütçe konusundaki gelişmelere yer verildi.İlgili çeyrekte bütçe gelirlerinin ve bütçe giderlerinin sırasıyla 1 milyar 410 milyon 600 bin ve 1 milyar 383 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi. Buna göre, 2018 yılı 3. çeyreğinde KKTC bütçesi bir önceki çeyreğe göre 27,4 milyon TL fazla verdi.

Bir önceki çeyreğe kıyasla bütçe fazlasında gözlemlenen düşüşün, gelirlerdeki sınırlı artışa rağmen giderlerde 54,4 milyon TL’lik yükseliş olmasından kaynaklandığı kaydedildi.

Bütçe gelirleri açısından vergi gelirleri kalemi yine en büyük paya sahip olup, 1 milyar 35 milyon 700 bin TL gerçekleşti. Gelirler içinde ikinci en büyük paya sahip vergi dışı gelirler kalemi de artış göstererek 241 milyon 400 bin TL oldu.

Giderler içinde en yüksek paya sahip cari transferler 671 milyon 700 bin TL, 2’inci en yüksek paya sahip personel giderleri 547 milyon 700 bin TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğünün Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranı, Haziran’da yüzde 206,99 iken, Eylül itibarıyla yüzde 240,77’ye yükseldi.

Eylül ayında ulaşılan enflasyon oranı seviyesi 2002 yılından sonra yaşanan en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti. 2018 yılı 3’üncü çeyreğinde Aralık ayına göre değişim oranı Ağustos ayında yüzde 24,29, Eylül’de ise yüzde 31,99 oldu.