MERKEZİ CEZAEVİ'NDE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI BAŞLADI

Mahkumların topluma kazandırılması ve meslek edindirilmesi amacıyla temmuz ayında imzalanan protokol kapsamında, Merkezi Cezaevi’nde kurslar başladı.

Mahkumların Topluma Kazandırılması ve Meslek Edindirilmesi Projesi altında 9 alanda atölyeler hazırlandı ve kurslar başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası işbirliğinde düzenlenen kursların başlaması üzerine Merkezi Cezaevinde tören düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, mahkumların rehabilitesi ve topluma yeniden kazandırılması yönünde, cezaevinde uyuşturucu suçundan bulunan mahkumlara yönelik program geliştirdiklerini, bunun yanında mahkumların ekonomik ve kültürel hayata hazırlanması için de kültürel ve sanatsal aktiviteler düzenlediklerini ifade etti.

Baybars, kişilerin mahkumiyet sürelerinin sona ermesinden sonra karşılaştığı en büyük sıkıntının iş bulmak olduğunu, dolayısıyla mahkumları topluma kazandırma projesinde mesleği olmayanlara cezaevinde meslek edindirme adına atılan adımı çok önemsediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, merkezi cezaevine bir rehabilitasyon, yapılan hatalarla yüzleşme, kendini geliştirme merkezi olarak bakılması gerektiğini, kişilerin kendini mesleki açıdan geliştirebilmesinin de bu süreci olumlu etkilediğini söyledi.

Üretken olmayan toplumlarda suç oranının yüksek olduğunu ifade eden Burhan, Mesleki 9 alanda kurs ve atölyeler hazırlandığını, bu çalışmaların mahkumların meslek kazanması için katkı yapacağını, kurs sonunda kalfalık belgeleri de verileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, mahkumların mesleki eğitim almasıyla ilgili projeyle hedeflerinin, mahkumları mahkumiyetlerinin sona ermesiyle özgür bir ekonomik birey olarak topluma kazandırmak olduğunu ifade etti.

Kanber, kurslarda, hem atölye hem de teori içeren bir model uyguladıklarını belirtti.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinin yüksek duvarlarla çevrili tecrit mekanı olmadığını noktasından hareketle, mahkumları sosyal ve kültürel olarak gelişmiş, meslek sahibi bireyler olarak topluma kazandırmayı hedef edindiklerini söyledi.

Bilmem, artmakta olan suç oranlarını aşağıya çekmenin yolunun eğitimden geçtiğini, bundan dolayı bu projelerin bir sorumluluk olduğunu söyledi.