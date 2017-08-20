MESİRE ALANI ONAYA KALDI

Türkiye Orman Genel Müdürlüğü ile KKTC Orman Dairesi’nin birlikte yürüttüğü, Mayıs ayında hayata geçirilmesi hedeflenen “Geçitköy Barajı Mesire Alanı” projesi çalışması halen tamamlanmadı.

Duygu ALAN

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi ile Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile yürütülen “Geçitköy Barajı Mesire Alanı” projesinin çalışmaları durdu.

Mesire Yerleri, Doğal Koruma Alanı, Yaban Hayatı Yaşam Alanı ve Yeni Ağaçlandırma Alanları olmak üzere 4 ayaktan oluşan projenin hayat bulması için elektrik, kanalizasyon ve yol altyapılarının yapılması gerekiyor.

Bu çalışmaların da yürütülebilmesi için de Planlama ve İnşaat Dairesi’nden onay bekleniyor.

Planlama ve İnşaat Dairesi’nden gerekli onay alınırsa “Geçitköy Barajı Mesire Alanı” projesi, çalışmaları süratle devam edecek ve birkaç ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak, halkın hizmetine sunulacak.

Birden çok aktivite alanı tek alan içerisinde olacak

"Geçitköy Barajı Mesire Alanı” projesi yaklaşık 220 hektar üzerinde hayata geçirilecek. Mesire alanı içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, engelli çocuk parkları, macera parkları, koşu parkları, bisiklet parkurları, engebeli bisiklet parkurları gibi birçok aktivite alanı olacak.

Mesire alanı içerisinde ayrıca kır lokantaları, piknik alanları ve yaban hayatı gözlem kuleleri de oluşturacak.

Geçitköy Barajı Mesire Alanı’nda gerekli enerjinin karşılanması için yenilenebilir enerji kullanılacak.

Tesislerin rögarları çift çelik kazanlarla kaplanacak.

Havadis