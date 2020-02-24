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Metehan’da araç yangını!

Metehan’da araç yangını!

Metehan’da araç yangını!

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Sabah saat 01.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde Şht Mustafa Ahmet Sokak üzerinde park halinde bulunan Ayşe KAMKAM’ ait PV 882 plakalı Suzuki Alto marka salon araç üzerine meçhul şahıs veya şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratılmıştır.

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Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir

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Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRT/PGM

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