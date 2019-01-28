Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Yarın ve Çarşamba günü...

A+A-

Yarın ve Çarşamba günü yağmur yağması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ocak-4 Şubat dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu; Çarşamba günü parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe ve Cuma günleri, parçalı bulutlu; Cumartesi ve Pazar günleri parçalı bulutlu; Pazartesi günü ise açık az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 16-19 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.