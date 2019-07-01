METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi 2-8 Temmuz arasını kapsayacak bir haftalık sürede, alçak basınç ve sıcak hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Buna göre yarın hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Çarşamba günü açık ve az bulutlu diğer günlerse açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli edecek.