METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Hava sıcaklığı...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basıç sistemi ile sıcak hava kütlesini etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KIbrıs, 2 Ağustos 2019, hava durumu
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