METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE,

Meteoroloji Dairesi, dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında ülke geneline yağan yağmurlarda en çok yağışın metrekareye 15 kg. ile Koruçam’a düştüğünü bildirdi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Koruçam’ı 9 kg. ile Tatlısu, 7 kg. ile Çamlıbel-Akdoğan, 6 kg. ile Yeşilırmak, 5 kg. ile Gazimağusa, Kantara, Beyarmudu, Akdeniz, Kırıkkale, 4 kg. ile Geçitkale-Kalkanlı, 3 kg. ile Sandallar, Mehmetçik, Zafer Burnu, Gemikonağı, İskele, Yenierenköy, Çayırova, Esentepe, Devlet Üretme Çiftliği, Ercan ve metrekareye 1-2 kg. arasında diğer yöreler izledi.