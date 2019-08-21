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METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...

METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...

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Önümüzdeki günlerde havanın açık az bulutlu olması, sıcaklığın da 36-39 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 22-28 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre ülke, belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36-39; sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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