KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 2 kg ile Koruçam, Kalkanlı ve Boğaz’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Koruçam, Kalkanlı, Boğaz 2 kg/m², Kozanköy, Alsancak, Akdeniz, Yenierenköy, Alevkaya, Girne, Alayköy 1 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 kg/m² den az yağış kaydedildi.