Meteoroloji’den yarın için sağanak uyarısı…
Meteoroloji’den yarın için sağanak uyarısı…
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Meteoroloji Dairesi, yarın beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar konusunda uyardı.
Daireden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiyesinde bulundu.
Sağanak yağışların yarın 12.00’dan öğlenden sonra saat 18.00’e kadar etkili olması bekleniyor.
BRT
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