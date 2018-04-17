Metin Hara aşka geldi

Geçtiğimiz yazdan beri Victoria's Secret meleği Adriana Lima (36) ile aşk yaşayan Metin Hara (35) aşka geldi.

Metin Hara, İstanbul'daki işleri nedeniyle bir süredir ayrı kaldığı Adriana Lima'ya instagram hesabından bir kez daha ilan-ı aşk etti.