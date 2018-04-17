Metin Hara aşka geldi
Metin Hara aşka geldi
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Geçtiğimiz yazdan beri Victoria's Secret meleği Adriana Lima (36) ile aşk yaşayan Metin Hara (35) aşka geldi.
Metin Hara, İstanbul'daki işleri nedeniyle bir süredir ayrı kaldığı Adriana Lima'ya instagram hesabından bir kez daha ilan-ı aşk etti.
Brezilyalı modeli ateşten bir kadın figürüne benzeten Türk yazar, bu resmin altına "Sen elimi tutarken su akacak yolunu bulacak. Ruhlarımız buluştuğunda her kalp atışı bunu bilecektir. Seni özledim, kutsalım' mesajını yazdı.
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