Metin Hara'dan ayrılır ayrılmaz takibe aldı!

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, Türk yazar Metin Hara'yla ayrıldığı iddia edilen Adriana Lima'yı takibe aldı. Lima'dan Karius'u takibine karşılık gecikmedi.

Genç kızların yeni gözdesi Loris Karius, sosyal medya fenomenlerinden sonra bu sefer de Türk yazar Metin Hara'yı takipten çıkararak birlikte çekilmiş fotoğraflarını silen Adriana Lima ile takipleşmeye başladı.

LORİS VE ADRİANA TAKİPLEŞMEYE BAŞLADI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre; Adriana Lima ve Loris Karius'un takipleşmesi Metin Hara'yı harekete geçirdi.

GELİN TACIYLA LIMA'NIN YANINA GİDİYOR

Hara, ünlü modacı ve tasarımcı Özlem Süer'e özel olarak tasarlattığı gelin tacıyla birlikte yarın ayrıldığı iddia edilen Lima'nın yanına gidiyor.

EVLİLİK TEKLİFİ EDECEK

Programın sunucuları, Metin Hara'nın Adriana Lima'ya evlilik teklifi edeceğini de söyledi.