Dudak uçuklatan reklam geliri!

Tarkan’ın, yüzü olduğu içecek firmasından 10 milyon TL aldığı öğrenildi. Megastar’ın reklam için şarkı yaptığı da konuşulanlar arasında.

Tarkan’ın, yüzü olduğu Coca-Cola’yla anlaştığı ücret dudak uçuklattı. Megastar’ın, üç yıl sonra ekrana döneceği reklam için 10 milyon TL aldığı iddia edildi. Uzun süren görüşmelerden sonra içecek firmasını, istediği fiyatta ikna eden Tarkan, çekimler için kamera karşısına geçti.

Megastar’ın, Ulus ve çevresinde devam eden sette, birçok sürprize yer vereceği de öğrenildi. Tarkan’ın önümüzdeki günlerde ekrana gelecek reklam için şarkı yaptığı da konuşulanlar arasında... Megastar’ın kazandığı parayla, kızı Liya’nın üzerine gayrimenkul alacağı söyleniyor.