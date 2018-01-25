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METREKAREYE 51 KİLO YAĞMUR!

METREKAREYE 51 KİLO YAĞMUR!

Bu sabah itibariyle...

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Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 51 kilogramla Selvilitepe’de kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre Selvilitepe’yi 45 kg/m² ile Beylerbeyi, 33 kg/m² ile Boğaz ve 31 kg/m² ile Kaleburnu takip etti.

Girne’de 30 kg/m²’lik yağış tespit edilirken, yağış alan diğer yerlere 30 kg/m²’nin altında yağmur düştü.

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