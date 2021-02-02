Metroda Dehşet Anları

New York metrosundaki 'sosyal deney' olay oldu!

ABD'nin New York kentinde katil oyuncak bebek Chucky kostümüyle metroya binen kişi, maske takmayan genç kadına saldırdı. Metroda yaşanan arbedenin altından sosyal deney çıktı. Olay anının görüntüleri sosyal medyada viral haline geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentindeki metroda katil oyuncak bebek Chucky kostümü giyen kişi, maske takmayan genç bir kadına saldırdı. Metroda yaşanan arbedenin altından ise ilginç bir sosyal deney çıktı.

Metroda yaşanan o anlar yolcu kılığına giren, sosyal medya fenomeni Rodrigo Valencia tarafından kayda alındı. Görüntülerde, Chucky kostümlü kişi, metro koltuğunda rahat bir şekilde oturduğu, daha sonra ayağa kalkarak önünde oturan maskesiz kadını rahatsız etmeye başladığı görülüyor.

YOLCULARDAN MÜDAHELE

Chucky kostümlü kişi, kendisini yere iterek, maskesiz kadına bacağından tuttuğu anlar kameraya yansıdı. Ayrıca görüntülerde kadının Chucky kıyafetli kişiye saldırmaya başladığı anlar da yer aldı. Katil oyuncak bebeğin kıyafetini giyen kişiye, diğer yolcular da tepki göstererek, müdahalede bulundu.

SOSYAL DENEY ÇIKTI

Görüntülerin viral olduğu metrodaki olayın kadınlara yapılan tacize karşı farkındalık oluşturmak adına sosyal deney olduğu ifade edildi.

Görüntüleri kaydeden yerel yönetmen Rodrigo Valencia katil oyuncak bebek Chucky tarafından taciz edilen kadına yardım etmek için yalnızca bir kişinin harekete geçtiği, geriye kalan yolcuların seyredip, gülmeyi tercih ettiğini ifade ederek, " Yardım etmeye geldiklerinde insanları herhangi bir şekilde etkileyip etkilemediğini görmek için arkadaşımıza maske taktırmadık.

Gördüğünüz şekilde bir kişi dışında kimse müdahale olmadı. Sosyal deneyden geçemediler" dedi. Öte yandan, Chucky kostümünü giyen kişinin, Miguel adında bir aktör, komedyen ve sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Maskesiz taciz edilen kadın rolünü canlandıran kişinin ise Sarah adlı fenomen olduğu ifade edildi.

Hürriyet