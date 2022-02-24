Mevlevi’de beton şantiyesinden inşaat malzemesini çalan iki kişi tutuklandı
Mevlevi’de beton şantiyesinden inşaat malzemesini çalan iki kişi tutuklandı
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Mevlevi’de, bir beton şantiyesinden inşaat malzemesi çalan iki kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah 09.00 sıralarında, Mevlevi’de bir beton şantiyesinin avlusunda muhafaza edilen 22 kalıp destek demiriyle muhtelif inşaat malzemeleri çalındı.
Söz konusu malzemeleri araca yükleyerek çaldığı belirlenen İ.K.(E-36) ve K.T(E-31) tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor
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