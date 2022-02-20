Migros direnişinin sembolü oldu! İlk sözleri de en az fotoğraf karesi kadar acıklı

Migros'un bağlı olduğu Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde gözaltına alınan işçilerden Gülabi Aksu'dan ilk açıklama geldi. Saatlik 4 lira zam istediklerini ifade eden Aksu, "Daha önce 4 liraya aldığım süt olmuş 11 TL. Biz kuru ekmek yeriz de ya çocuklar?" dedi.

Dün Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yapan Migros işçileri kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan işçilerden biri de Gülabi Aksu adlı işçiydi.

"BİZ KURU EKMEK YERİZ DE YA ÇOCUKLAR?"

Polis otosundaki elleri kelepçeli hali sosyal medyada gündem olan Aksu'nun gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Eylemin simgesi haline gelen Aksu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Saatlik 4 lira zam istedik. 2020'de 403 milyon lira ciro yapan şirket. Daha önce 4 liraya aldığım süt olmuş 11 TL. Biz kuru ekmek yeriz de ya çocuklar?" ifadelerini kullandı.

"HER YERDEN ARIYORLAR"

Açıklamasının devamında kendisine destek verenlere teşekkür eden Aksu, "Telefonum hiç durmuyor. Her yerden arıyorlar, sağolsunlar varolsunlar. Bizim tek amacımız çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlayabilmek" dedi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Migros çalışanlarının günlerdir süren eylemine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da dahil oldu. Konu hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." dedi.

SOSYAL MEDYADA BOYKOT ÇAĞRISI

Migros işçilerinin eylemine sosyal medyada da büyük bir destek var. Twitter'da TT olan konu hakkında binlerce tweet atıldı. Birçok kişi işçilere destek verirken, Migros'a boykot çağrısı yaptı.

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