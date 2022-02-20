Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı

Düğününe katılacak davetliler için bir kural listesi yayınlayan gelinin istekleri sosyal medyada olay oldu. Davetlilerden "dekolte giyinmemelerini ve düğünde siyaset yapmamalarını" isteyen gelin, tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada bir gelin tarafından yapılan paylaşım, kısa sürede gündeme oturdu. Katolik olduğunu belirten gelin, düğününe katılacak konuklardan katı kurallarına uymalarını talep etti.

"DEKOLTE GİYMEYİN, SİYASET YAPMAYIN"

Konukların dekolte giymemelerini isteyen gelin, aynı zamanda düğünde siyasi polemik de istemediğini belirtti. Gelinin diğer istekleri ise şu şekilde oldu: "Diz üstünden kısa elbise giymeyin, beyaz elbise giymeyin. Göğüs dekoltesini gösterecek elbise giymeyin. Dövmeniz varsa dövmenizi örtecek elbise giyin. Aşırı makyaj yapmayın. Düğünde politik tartışmalar yapmayın."

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Gelinin taleplerinin ardından sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, düğünün Katolik düğünü olması nedeniyle saygı gösterilmesi gerektiğini savunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu tarz kısıtlamaların yanlış olduğunu dile getirdi.

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