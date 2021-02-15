Corona virüsüne karşı geliştirilen aşı, dünya üzerinde yeni bir savaş cephesi açtı: Mikrop savaşı.

İlk olarak; Pfizer/BioNTech, kendilerinden, aşının onayı için ek belge isteyen Hindistan'daki onay başvurusunu geri çekti. Hindistan, ülkede bir grup üzerinde denenmesine izin verilmesini talep ettiklerini, Pfizer/BioNTech'in buna uymadığını duyurdu. Böylece, Pfizer/BioNTech dünyanın en kalabalık Asya ülkesi ve komşularına girme şansını yitirdi.

PAKİSTAN'A ASTRAZENECA YOK

İngiltere'den AstraZeneca'nın ülkesinde üretimi için onay alan ve 100 milyona yakın üretim gerçekleştiren Hindistan, bu aşıyı komşusu, Müslüman ülke Pakistan'a vermeyeceğini açıkladı ve mikrop savaşında ikinci cepheyi açtı.

1.4 milyarlık nüfusa sahip ülkede, AstraZeneca ile birlikte Hint şirketi Bharat Biotech'in geliştirdiği aşılara kullanım onayı verildi. Aşı Ruhsat Bölümü, bu aşının güvenli olduğunu ve diğer aşılar gibi “ortak hafif alerjik reaksiyonlar” dışında bir sorun yaratmadığını söyledi.

Hindistan serum endüstrisi, üretim haklarını aldığı AstraZeneca'yı, “Covishield” diye pazarlıyor ve bir çok ülke ile anlaşma imzalayıp çoktan aşıları göndermeye başladı. Brezilya'ya 2 milyon doz aşı gönderildi.

KOMŞU ÜLKELERE ÜCRETSİZ

Hindistan, komşu ülkelere de ücretsiz aşı gönderiyor. Bunlar, Maldivler, Nepal, Bangladeş, Afganistan, Seyşeller, Sri Lanka ve Myanmar gibi ülkeler. Ancak Hindistan, “Baş düşman” olarak gördüğü komşusu Pakistan'a aşı vermeyeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Önce komşunu düşün” programından Pakistan'ın yararlanabileceği konusunun sadece varsayımsal olduğunu söyledi.

Ali Gülen / sözcü.com.tr