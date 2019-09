Haberci Gazetesi'nin özel haberine göre; Turizmin başkenti Girne’de gerçekleştirilen ve Haberci’nin an be an takip ettiği fuhuş operasyonu, tüyler ürpertici gerçekleri de gün yüzüne çıkardı. Sağlık koşullarından uzak, minibüste seks yapan kadınlardan birinin, eşi tarafından pazarlandığı ortaya çıktı. Polis, ele başı da dahil 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkemize kara bulut gibi çöken bir “fuhuş çetesi” daha dün Girne’de gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla çökertildi. Türkiye medyasında sık sık gündeme gelen “minibüste fuhuş” en sonunda Kıbrıs’a da taşındı. Vatandaşların ihbarını değerlendiren, Girne Cürümleri Önleme Şubesi ile Adli Şube ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyona, Haberci ekibi de tanıklık etti. Ülkenin turizm başkenti Girne’de gerçekleştirilen operasyonda iki kadın bir erkek gözaltına alındı. Zanlıların müşterileriyle, Türkiye’den getirdikleri minibüste seks yaptıkları ortaya çıktı.

EVLİ ÇIKTILAR…

Operasyondan çıkan bilgiler ise tüyler ürpertici. Türkiye’den minibüsle gelen evli çift F.Y. (E-31) ile S.Y. (K-33) beraber geldikleri Z.K. (K-18) ile sosyal medya üzerinden bağlantı kurdukları kişilerle, bir seansı 400 TL, iki seansı 700 TL, gecelik ise bin 500 TL üzerinden pazarlık yapıyor.

Pazarlığı WhatsApp üzerinden “buse” kod adıyla yapan kadınlar, ev temin edemeyen müşterilerine, Türkiye’den getirdikleri 48 LL 930 plakalı minibüste seks yapabileceklerini söylüyorlar. Fuhuşa aracılık yapan 31 yaşındaki F.Y.’nin ise eşini pazarladığı ortaya çıktı.

HER TÜRLÜ ZÜHREVİ HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Aracılığını F.Y.’nin yaptığı fuhuş çetesinin yaklaşık 1 buçuk aydır faaliyette olduğu öğrenildi. Hijyenik ortamdan uzak ve hiçbir kontrolden geçirilmeyen kadınların, zührevi bir hastalık taşıyıp taşımadığı ise bilinmiyor.

MİNİBÜSTE KALIYORLAR…

Swarm uygulamasıyla “Buse” ismiyle check-in yapan zanlılar, buldukları müşterileriyle WhatsApp üzerinden pazarlık yaparak dileyen müşterilerine “münibüste seks” yapmayı teklif ediyorlar. Kalacak yerleri olmadığı öğrenilen zanlılar, vatandaşın ihbarı üzerine suçüstü yakalandılar.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİLER…

Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen Girne Cürümleri Önleme Şubesi ile Adli Şube ekipleri, müşterilerini bekleyen zanlılara suçüstü yaparak, gözaltına aldı. Haberci’nin de tanıklık ettiği operasyon saniye saniye Haberci TV kamaralarına yansıdı. Gözaltına alınan zanlılar, Haberci ekibine, “Müşterilerimizi bekliyorduk. Eğlenmeye geldik” dediler.

BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKARILACAKLAR

Gözaltına alınan F.Y. (E-31) ile S.Y. (K-33) ve Z.K. (K-18)’nin bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.

Elebaşı da yakalandı

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, akşam geç saatlerde fuhuş çetesinin elebaşı olduğu düşünülen Y.C.Ç. (E-29)’nin ikametgâhına baskın düzenlendi. Zanlı Lapta sahilinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Haberci’nin elde ettiği bilgiye göre zanlılar evi dün kiralamıştı; aynı gün de eve polis tarafından baskın düzenlendi.