Özgürgün’ün Dokunulmazlığının kaldırılması kararı özel komitede onaylandı

Meclis özel komitesi, UBP eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik tavsiye kararı aldı. Komitenin aldığı karar Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. UBP eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Meclis’te oluşturulan özel komite saat 10.30’da toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan komite başkanı Yasemi Öztürk, komitenin UBP eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliği ile tavsiye kararı aldığını açıkladı.

Öztürk, UBP Parti Meclisi Grubu’nun tüm dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde önerge hazırladığını ifad ederek, bu önergenin Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte referanduma gidilmesini istediklerini ifade etti.