Miray Daner'den karavan pozları! 'Ben yine bıraktığınız yerdeyim'

Son dönemde dijital platformda yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Miray Daner (23), sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin arasında yer alıyor. Şimdilerde Furkan Andıç ile 'Kara Tahta' adlı dizide başrol oynayan güzel oyuncu, karavanda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yaklaşık bir yıldır Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner, ilişkisiyle magazingündeminden düşmüyor. Aşklarını gözlerden uzak yamayı tercih etseler de zaman zaman mutluluk pozlarını paylaşan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de objektiflere yansımıştı.

"DÜZGÜN BİR FOTOĞRAF OLUR DEĞİL Mİ?"

Motosiklete binerken görüntülenen ikiliden Engin, basın mensuplarına, "Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?" diyerek, sevgilisinin giydiği mini eteğine önlem almak istemişti.

Aşkları dolu dizgin devam eden Daner ile Engin, son olarak Kurban Bayramı'nda bir araya gelmişti. Birlikte poz veren Daner ile Engin'den 31 yaşındaki ünlü işletmeci sevgilisine "Bayram şekeri" diye seslenmişti.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN MESAJLAR ALIYORUM"

Miray Daner, geçtiğimiz aylarda da Etiler'de görüntülenmişti. Dijital platformda yayınlanan başrolünü Birce Akalay’la paylaştığı 'Kuş Uçuşu'nun tüm dünyada çok beğenildiği hatırlatılınca, "Çok mutluyum tabii ki, bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. İşimize çok güvenip seviyorduk ama tüm dünya tarafından ilgi görmesi çok mutlu etti. Dünyanın her yerinden mesajlar alıyorum. Tabii ki inandığınız bir işin bu kadar başarılı olması çok mutlu ediyor” demişti.

Daner son olarak setteki karavanında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun 'Ben yine bıraktığınız yerdeyim' notuyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.

Hayranları Miray Daner'e; Yine bebek gibisin" ve "Maşallah sana" gibi yorumlar yaptılar.

Milliyet