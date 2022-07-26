Yaptıkları dehşete düşürdü! Kocasını öldürüp çocuklarına yedirdi

Katherine Knight evleneceği güne kadar gayet normal görünen bir kadındı. Ancak içinde olan kötülük evlendiği günün gecesinde ortaya çıkmaya başladı. O gece kendisiyle sadece 3 defa seviştiği için kocasını boğmaya çalıştı.

Yaptığı tek şey bu da olmadı. Hızını alamayan Katherine bunun devamını getirdi. Bütün bu davranışlara tahammül edemeyen kocası daha sonra Katherine'den ayrılmaya çalıştı.

Sınır tanımadı

Ancak Katherine'nin akılalmaz davranışları bununla da sona ermedi. İlerleyen günlerde tekrar bir evlilik yaptı ve bu evlilikten çocuğu oldu. Ancak Katherine Knight doğan bebeğini istemedi ve ölüme terk etti. Hem de tren raylarına bırakarak. Son anda oradan geçenler bebeği gördü ve kurtardı.

Ancak Katherine'nin sınır tanımaz kişiliği bu yaptığıyla da son bulmadı. Bir sonraki davranışı eline balta alıp insanlara saldırmak oldu. Daha sonrasında bir kadını rehin aldı, yüzünü kesti ve kendisini bir servis merkezine götürmesini istedi. Bu da yetmedi gittiği bir mekanda çocuğun birini rehin aldı. Bu kargaşanın ortasında polis duruma müdahale etti ve Katherine tutuklandı. Hapisten çıktıktan sonra ise John Price ismince biriyle tanıştı. Adam, Knight’ı anladığını ve onu iyileştireceğini söylüyordu. Ancak işler adamın istediği gibi gitmedi ve bir sürü sonra ayrıldılar.

Ancak Katherine için hiçbir şey burda bitmemişti. İntikam almak için kendi kendine yeminler etti. Elinden gelen her şeyi yaptı ve sevgilisinin kalbini geri kazandı. Ancak sürekli kavga ediyorlardı.

Ekim 2001’de ise oldukça garip işler dönmeye başladı. Price’ın suyu yavaş yavaş ısınıyordu. Çocuklarını komşuya bırakan çift birlikte vakit geçiriyorlardı ancak Price dikkatli olması gerektiğinin farkında bile değildi. Tartışmalarının ardından Price her zamanki gibi uykuya dalmıştı ancak uykusu ‘bıçakla’ kesildi. Bir anda şoka uğrayan adam kaçmaya çalıştı, aldığı bıçak yarasına rağmen evin verandasına kadar kaçabilmişti ancak Katherine Knight onu eve geri soktu.

Ayrı oldukları zaman John Price arkadaşlarına kadından korktuğunu, bir gün kendisinden haber alınamazsa polise gitmelerini söylemişti. Bu olaydan sonra da işe gitmeyince arkadaşları şüphelenmiş ve polise haber vermişti.

Polis olay yerine geldiğinde Katherine Knight’ın John Price’ı öldürdüğü, dersini soyduğu, adamın kalçasını kesip, yemeklik hale getirdiği, eve gelecek olan çocuklar için tabaklar hazırladığı ortaya çıktı. Polislere yakalandıktan sonra ise ilaç alıp intihar etmeye kalktı ancak hastaneye kaldırılıp kurtarıldı ve mahkemeye çıkarıldı.

Yaptığı korkunç işkence ve cinayetler sonrası mahkeme, hiçbir şekilde dışarı çıkamayacağı şekilde ömür boyu hapse mahkum etti. Katherine hâlâ da cezaevinde yatmakta.

Milliyet