MİROĞLU ANILDI

UBP Eski Genel Sekreterlerinden, Eski Bakan ve milletvekilli Dr. Salih Miroğlu için kabri başında tören düzenlendi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da Miroğlu ile çok farklı görüşlerde olduklarını ancak birbirlerini hiç incitmediklerini belirterek saygı içinde herkesin inandığını yapmaya çalıştığını söyledi.

Anamuhalefet CTP Genel başkanı Tufan Erhürman da, Kıbrıs Türk halkının ve siyasetinin en önemli özelliklerinden birinin ayrılıkları farklılıkları bir tür zenginlik olarak algılamak olduğunu söyledi.

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise, Salih Miroğlu’nun yakın arkadaşı dostu olduğunu belirterek yıllarca çok güzel ilişkileri olduğunu ifade etti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar da Salih Miroğlu’nun Ulusal Birlik Partisi’nin en önde gelen neferlerinden biri olduğunu belirterek, halk ile bütünleşebilen sevgisini iletebilen, genel başkanlığa bir adım atarken kendilerine göre şehit olduğunu söyledi.

Anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Miroğlu’nun doktor, sporcu, siyasetçi olmanın yanında en önemlisi iyi ve insana değer veren bir insan olduğunu belirterek, Miroğlu’nun her zaman diyaloğa açık bir kişiliği olduğuna vurgu yaptı.