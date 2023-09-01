Miss Kuzey Kıbrıs ile Bay Kuzey Kıbrıs belirlendi

Miss Kuzey Kıbrıs ile Bay Kuzey Kıbrıs The Arkın İskele Otel' de düzenlenen gecede belirlendi.14 kız ile 13 erkek yarışmacının finale kaldığı 36. Miss Kuzey Kıbrıs ile 25. Bay Kuzey Kıbrıs yarışması, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60’ıncı yıl etkinlikleri kapsamında canlı yayınla ekranlara taşındı.

Günkut Prodüksiyonu organizesi ile gerçekleştirilen yarışmada davetiyelerin tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı

Gecede Katkı koyanlara plaket de takdim edildi.

Plaketini aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, böylesi bir yarışmaya katkı koymaktan dolayı onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Jürinin karar vermekte zorlandığı gecede dereceye girenler:

Miss Kuzey Kıbrıs 2023

1. Miss Kuzey Kıbrıs 2023 Fatma Mani

2. Güzel Naz Serap Işıksel

3. Güzel Nisa Doğan

4. Miss Turizm Arkın Esma Melis Yazıcıoğlu

5. Miss Dostluk Yağmur Özten

Bay Kuzey Kıbrıs 2023

1-Bay Kuzey Kıbrıs 2023 Kubilay İmren

2. Suat Kazma

3. Muzaffer Temel

4. Bay Turizm Arkın Adnan Aksoy

5. Bay Dostluk Burhan Aktaş

BRT