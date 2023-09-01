ABD'de polisin her yerde aradığı 15 yaşındaki çocuk, arkadaşının annesi olan Ashleigh Watts'ın evindeki yatak odasında çıplak halde bulundu. Çocuk ve ikiz kardeşi, Watts ile cinsel ilişkiye girdiklerini belirtirken, kadın reşit olmayan kişilerle ilişkiye girmek suçundan tutuklandı. Watts, eğer suçlu bulunursa 30 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

ABD'de polisin her yerde aradığı 15 yaşındaki çocuk, arkadaşının annesinin evinde çıplak halde bulundu. Çocuk ve ikizi, kadınla ilişkiye girdiklerini itiraf ederken, kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞININ ANNESİYLE İLİŞKİYE GİRDİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

ABD'de skandal bir olay yaşandı. 15 yaşındaki çocuk kayıplara karışınca polis arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, çocuğu arkadaşının annesi olan Ashleigs Watts'ın evindeki yatak odasında çıplak halde buldu. Watts gözaltına alınırken, çocuk ve ikiz kardeşi Watts ile cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

KADIN TUTUKLANDI

Watss'ın kocası da gece yarısı eve geldiğinde eşini ve çocuğu kanepede çıplak şekilde bulduğunu, çocuğun uyuyormuş gibi yaptığını söyledi. Reşit olmayan kişilerle ilişkiye girmek suçundan tutuklanan kadın suçlu bulunmaıs halinde 30 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

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