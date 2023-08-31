Miss Kuzey Kıbrıs ile Bay Kuzey Kıbrıs bu akşam seçilecek

14 kız ile 13 erkek yarışmacının finale kaldığı etkinlik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60’ıncı yıl etkinlikleri kapsamında canlı yayınla dünyaya aktarılacak.

BRT’nin katkıları ile düzenlenecek olan Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs 2023 yarışmalarında da Şampiyon Melekler yer alacak.

Yarışmacılar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne destek amacıyla “Şampiyonlar Ölmez” bilekliklerini takarak podyumda yer alacaklar.

Yarışmanın kurucusu organizatör Bülent Günkut BRT’ye yaptığı açıklamada, bu yıl gala gecesinin giriş davetiyelerinin tüm gelirinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne verileceğini söyledi.

BRT