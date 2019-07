MOBESELERİN KURULUŞ YERLERİ TEPKİYE NEDEN OLUYOR!

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; Kent güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde büyük şehirlerde kurulumuna başlanan MOBESE kameralar için tarihi ve turistik yerlere gelişigüzel direkler dikilmesi, büyük tepkiye neden oldu



Ülke genelinde kent güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlayacak olan MOBESE sisteminin kurulumu için belirlenen bölgelere MOBESE direkleri dikilmeye başlandı. Ancak bu direklerin tarihi ve turistik alanlara gelişigüzel dikilmesi, bölge sakinleri ve birçok vatandaşın tepkisine neden oldu. Girne Antik Liman’da MOBESE kurulum çalışmaları hızla devam ederken, bölge sakinleri ve esnafından şikayetler gelmeye başladı. Liman esnafı ve bölge sakinleri, söz konusu direğin, dükkanların içine kadar girdiği gerekçesiyle tepki gösterirken, bu direğin antik liman yolunun göbeğine dikilmesinin çok kötü bir görüntü kirliliği yarattığını ifade ettiler. Bu arada Girne Antik Liman esnafının bu konuda tepkisinin büyük olacağı ve eylem yapmak için çalışma başlattığı öğrenildi. SARAYÖNÜ MEYDANI’NA DA MOBESE Öte yandan MOBESE kurulum çalışması yapılan bir başka yer ise Lefkoşa’da Sarayönü meydanı oldu. Tarihi Dikilitaş’ın birkaç metre yanına MOBESE kamerası için direk dikilmesinin anlaşılır bir durum olmadığını ifade eden vatandaşlar da bu duruma tepkilerini dile getirdi. Tarihi bir meydan olan Sarayönü ve Dikilitaş’ın görüntüsünün dikilen bu MOBESE direği ile bozulduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bu konuda Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan veya Eski Eserler Dairesi’nden bir görüş alınıp alınmadığını merak ettiklerini söylediler. Bu konuyla ilgili sosyal medyadan bazı vatandaşların yaptığı paylaşımlarla dile getirdikleri tepkiler şöyle: “Eveeet gül gibi kamera direklerimiz hazır. Hayırlı olsun. Memleket yangın yeri iken tarihi eserlerimizi koruma gibi lüksümüz yok. Anıtlar yüksek kurulundan, belediyeden vb. izin alındı mı da sormuyorum. (Merter Refikoğlu) Yer: Girne Antik Limanı (KKTC turizminin sembollerinden) Konu: Limanın bilmem neresine dikilmiş bir .... Buna kim, hangi akılla, hangi vizyonla, nasıl izin verebilir. Çoook güzel bir iş mi yaptığınızı düşünüyorsunuz! (Şevket Şenbülbül) Artık gerçekten değerlerimizi köreltmek için başka ne yapabiliriz yarışması içinde olduğumuz kesindir . Antik limanın göbeğine dikilen estetik harikası dokuya uygun bu kamera daha uygun bir yere monte edilemez miydi ? Antik limanda herşey yolunda da bir tek kameramı eksikti? (Rauf Denktaş) İlgili bakanlığın bu limanı seven tek bir elemanı yok mu yahu? İşin tekniği, tarihi dokusu, antik oluşu, turizmi falan filan geçtim artık, bir çıngı sevip ‘bu direk bura olmaz be insanlar’ deycek bir Allahın kulu... E yeter artık ayıptır. (Tekin Birinci) Her ne kadar bir önceki hükümet döneminde alınan bir kararla yerler belirlenmiş, uygulamaya geçilmiş ve alt yapısı da hazırlanmış olsa da olmamış olmamıştır. Umuyorum ki yeni hükümetimiz konuyu hemen ele alarak, bir yandan güvenliğimizi sağlarken, diğer yandan gerek çevreyi, gerek doğal güzelliklerimizi, gerek tarihi dokumuzu, gerekse de KKTC’de en çok fotoğraf çekilen en özel turistik noktayı koruyacak yeni güzel bir çözüm üretecektir.





Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda Dikilitaş’ın hemen yanına yerleştirilen MOBESE direği





Tarihi Girne Limanı’nın tam ortasına bu direk dikildi



Lefkoşa’da tarihi posta binasının önüne de direk yerleştirildi