MORMENEKŞELİ TEVFİDE NİNE 101 YAŞINDA VEDA ETTİ

Mormenekşeli Tevfide Gazi, uzun ve sağlıklı bir yaşamın sonunda 101 yaşında sevenlerine veda etti.

Mihriban TAT

Tevfide ninenin 1916 doğumlu olduğunu belirten aile yakınları, eşi Hüseyin Gazi’yi 1976 yılında henüz 65 yaşında iken kaybettiğini söyledi.

Uzun yaşamını doğal beslenmeye bağlayan aile yakınları, Tavfide ninenin 5 çocuk, 15 torun ve 25 torun öocuğu gördüğünü belirtti.

Kanser hastaları Mormenekşe derneği sorumlusu Fatma Güral’ın da annesi olan Tevfide Gazi, dün Mormenekşe köyünde, aile yakınları ve köylülerin de katıldığı kalabalık tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Tevfide Gazi çevresinde sevilen sayılan herkese yardım eden biri olark bilinen Tevfide Gazi, köy mezarlığında defnedildi.

Diyalog