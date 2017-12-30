Motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

Mehmet KARA

Kızılay Arkası, Göçmen Evleri bölgesinde, bu akşamüzeri, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Aşkın Kazak yaralandı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsünün her iki ayağında kırıklar meydana geldi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere kaza, saat 16.20’de meydana geldi.

Sürücü Şevket Özakan, yönetimindeki EP 707 plakalı otomobille seyrederken karşı yönden gelen Aşkın Kazak yönetimindeki KP 522 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

İhbar üzerine olay yerinde giden Trafik Şube ekipleri, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan da olay yerine giderek yerinde inceleme yaptı.

Kıbrıs