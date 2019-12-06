MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Dikkatsiz sürüş yapan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, dün saat 14.45 sularında Mehmet Züheyr Akyol (E-21), yönetimindeki PB 590 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği ve önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları sağdan dikkatsizce geçtiği sırada, o esnada Önder alışveriş merkezine ait park yerinden aracı ile çıkış yapıp doğu istikametine doğru dönüşe geçen Sinem Ersoy (K-31) yönetimindeki ML 796 plakalı araca çarptı.

Tedaviden sonra taburcu edildi

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazanın ardından olay yerine giden Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan, incelemelerde bulundu.