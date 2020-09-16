Motosiklet sürücüsü, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya çarptı

Yeni Bakış GAzetesinde yer alan Ahmet İkidereli'nin haberine göre, Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Halim Yıldız(E-25) yönetimindeki GN 223 plakalı motosiklet ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalısan Zelal Erkan(K-21) ve Emel Al Enezi(K-20) 'ye çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve her iki yayanın tedavisi halen Lefkoşa Devlet Hastanesinde sürüyor.