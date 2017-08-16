MÜNHAL;30 MEMUR ALINACAK

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı yeni bir duyuru yayınladı.

Mahkemeler için açılan münhal ile amir ve memur olmak üzere tam 30 yeni alım yapılacak.

15 Ağustos 2017 itibarıyla başlayan başvurular, 15 Eylül'de sona erecek.

Adaylar için sınav tarihleri 11 Kasım, 12 Kasım ve 19 Kasım olarak belirlendi.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları:

1. Başvurular (1)

Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 15 Ağustos, – 15 Eylül, 2017 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kabul edilecektir.

(2) Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.

2 2. Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri

Yukarıda belirtilen münhal kadroların Yazılı Yarışma Sınavları 11 Kasım, 12 Kasım ve 19 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Hangi münhal kadronun yazılı sınavının, hangi tarihte yapılacağı başvuruların tamamlanmasından sonra belirlenecektir.

Her münhal kadronun sınav tarihi ile sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler sınava girmeye hak kazanan adayların cep telefonlarına SMS (Kısa Mesaj) yoluyla gönderileceğinden başvuru formu doldurulurken cep telefonu numaralarının doğru ve güncel olmasına özen gösterilmelidir.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. Konu sınav merkezine yazılı yarışma sınavı amacıyla gelecek olan engelli adayların sınava gelmeden önce engelinin ne olduğu ve derecesi hususunda Kamu Hizmeti Komisyonu’na bilgi vermeleri halinde kolaylık sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.

3. Sınav Ücreti

Sınav ücreti 34.50 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak, sınav ücreti makbuzunun alınması gerekmektedir.

4. Aranan Nitelikler

A) Münhal kadrolar için aranan GENEL KOŞULLAR:

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

2. Onyedi yaşını bitirmiş olmak;

3. Kamu Görevlileri Yasası’nda öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşullarını taşımak;

4. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

5. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikâp, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olmamış olmak; Ancak, onaltı yaşından küçükken yukarıda öngörülen suçları işleyenlere, bu bend kuralları uygulanmaz ve kamu görevine girme hakları saklıdır.

6. Yurt ödevi (mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

7. Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporuyla onaylanmış olmak;

8. Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden azledilmemiş olmak; (görevden uzaklaştırılmamış olmak)

B) Münhal kadrolar için aranan ÖZEL KOŞULLAR:

Konu münhal kadrolara başvuracak tüm adayların aşağıda belirtilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

III. Derece İçtihat Yayım Amiri Kadrosu için aranan nitelikler

1. Hukuk konusunda bir fakülte veya dengi bir yüksek okulu bitirmiş olmak.

2. Baro sınavlarını geçmiş olmak ve avukat olarak en az 2 yıl çalışmış olmak.

3. İyi derecede İngilizce bilmek. (Kamu Hizmeti Komisyonu Dil Sınavı başarı belgesi veya CEFR, B2 seviyesinde sertifika sahibi olmak).

4. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

3 II. Derece İçtihat Yayım Memuru Kadrosu için aranan nitelikler

1. (A) Hukuk, iktisat, siyasal bilgiler veya idari ilimlerle ilgili bir fakülte veya dengi bir yüksek okulu bitirmiş olmak veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarında üç yıl başarılı hizmet sahibi bulunmak; veya,

(B) Lise veya dengi bir Orta Öğretim kurumundan mezun olup Kamu hizmetinde, tercihen Mahkemelerde sekiz yıl başarılı hizmet sahibi bulunmak ve Kamu Görevlileri Yasasının 75. maddesine göre açılacak sınavlarda başarılı olmak.

2. İyi derecede bilgisayar kullanmak.

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

III. Derece Mütercim/Tercüman Kadrosu için aranan nitelikler

1. Herhangi bir Üniversitenin İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümünü bitirmiş olmak.

2. Türkçe ve İngilizce dillerini gayet iyi bilmek ve bu dillerden birinden diğerine tercüme yapabilmek.

3. Rumca bilmek avantaj sayılır.

4. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

III. Derece Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru Kadrosu için aranan nitelikler

1. (a) Maliye, iktisat, hukuk, istatistik, işletmecilik, muhasebe ve ticaret konularında bir fakülte, akademi veya yüksek okulu bitirmiş olmak, veya

(b) Lise veya dengi bir Orta Öğretim kurumundan mezun olup, Kamu Görevlileri Yasasının 75. maddesine göre açılacak sınavlarda başarılı olmak ve Kamu Hizmetinde en az üç yıl çalışmış olmak.

2. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

III. Derece Kütüphane Memuru Kadrosu için aranan nitelikler

1. Kütüphanecilik konusunda bir üniversite veya bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak

2. İyi derecede İngilizce bilmek. (Kamu Hizmeti Komisyonu Dil Sınavı başarı belgesi veya CEFR, B1 seviyesinde sertifika sahibi olmak).

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

III. Derece Mukayyit Kadrosu için aranan nitelikler

1. (a) Hukuk konusunda bir fakülte veya yüksek okul bitirmiş olmak; veya

(b) Lise veya dengi bir Orta Öğretimden mezun olup Kamu Hizmetinde 3 yıl başarılı hizmet sahibi bulunmak ve Kamu Görevlileri Yasası’nın 75. maddesine göre açılacak sınavlarda başarılı olmak.

2. İngilizce bilmek (Common European Framework of Reference for Languages B1 seviyesinde sertifikaya sahip olmak)

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

IV. Derece Mahkeme Memuru Kadrosu için aranan nitelikler

1. Lise veya dengi bir okul bitirmiş olmak.

2. Çok iyi derecede bilgisayar, özellikle Word-excel programlarını kullanmak

3. İngilizce bilmek (Common European Framework of Reference for Languages A 2 seviyesinde sertifikaya sahip olmak)

4. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru Kadrosu için aranan nitelikler

1. Lise veya dengi bir Orta Öğretim kurumunu bitirmiş olmak.

2. En az üç yıllık araba sürüş ehliyetine sahip olmak.

3. İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

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