Murat Boz itiraf etti!

O Ses Türkiye'nin son bölümünde sahneye çıkan yarışmacı Soner Ilgın'ın, sevgilisiyle anısını anlatmasından sonra Murat Boz'dan itiraf geldi.

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Soner Ilgın, performansıyla jüri üyelerinden Hadise,Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı.

BEYAZIT ÖZTÜRK, OLAYI ANLATMASINI İSTEDİ

Jürinin performansını beğendiği yarışmacı, şarkının kendisi özel bir yere sahip olduğunu söylemesi üzerine Beyazıt Öztürk, olayı anlatmasını rica etti.

MURAT BOZ'DAN İTİRAF GELDİ

Sahnede Bir Telefon isimli şarkısı seslendiren Soner Ilgın'ın kız arkadaşıyla ilgili anlattıklarından sonra ise Murat Boz'dan da ilginç bir itiraf geldi. Murat Boz kendisinin de nasıl çaresiz bir şekilde telefonun başında beklediğini anlattı.

"ÖZELE GİRMEYELİM"

Murat Boz, kendisinin de telefon başında beklediği zamanların olduğunu anlatması üzerine Acun Ilıcalı, araya girerek "Özele girmeyelim" diye konuya nokta koydu.