Sinem Kobal boşanma iddialarına cevap verdi

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile haklarında çıkan boşanma dedikodularına sosyal medya hesabından cevap verdi...

Oyuncu Sinem Kobal, oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu ile boşanacakları yönünde çıkan haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı… Önceki gün bir firmadan gelen ‘Sinem İmirzalıoğlu’ yazılı kartı Instagram’da paylaşan Kobal, iki buçuk yıldır evli olduğu Kenan İmirzalıoğlu ile boşanmadığını göstererek “Evliliğimizde her şey yolunda” mesajı verdi.