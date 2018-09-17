Murat Dalkılıç ayrılık sonrası konuştu

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'den ayrıldığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dalkılıç ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

Murat Dalkılıç, Ulus’ta bir mekandan çıkarken bir anda muhabirleri karşısında buldu. Kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermeyen Dalkılıç, muhabirlerin “Sevgiliniz Hande Erçel'den ayrıldığınız doğru mu?” sorusuna “Gördüğünüz gibi yalnızım” şeklinde bir açıklamada bulundu.