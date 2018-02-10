MÜŞAVİRLİK KALDIRILACAK!

"Hali hazırda müşavir statüsüne sahip kamu görevlilerinin hangi dairelerde hangi görevleri üstleneceklerini belirleyecek çalışma yapılacak..."

Ayşe GÜLER

HÜKÜMET PROGRAMINDAN

Başbakanlık…

Kamu düzeninin sağlanmasına yönelik vurgu yapılan Başbakanlık’ta Kamu Reformu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmaların tamamlanacağı, müşavirlik statüsünün kaldırılacağının altı çizildi.

Hükümet programında “Hali hazırda müşavir statüsüne sahip kamu görevlilerinin hangi dairelerde hangi görevleri üstleneceklerini belirleyecek çalışma yapılacak ve ilgili kişiler göreve başlatılacaktır, görev kabul etmeme veya kabul edip yapmama halinde mevzuattaki yaptırımlar uygulanacaktır” dendi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Örgütü’nün Başbakanlığa bağlı olduğu, bu konuda gerekli yönetsel ve yasal desteği sağlamanın öncelikli hedefler arasında yer aldığı programda belirtildi.

“Polis Örgütü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mevzuata göre Başbakanlığa bağlıdır. Başbakanlık ülkedeki kamu düzeni konusunda siyasi sorumluluğu üstlenmiş olan makamdır ve bu hükümet döneminde bunun fiilen hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır” vurgusu da dikkat çekti.

Yenidüzen

