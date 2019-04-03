MUSTAFA ÇAĞATAY ANILACAK

Törende, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın ailesi tarafından kabre çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın ailesi adına Erdinç Gürçağ ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşma yapacak.