MUSTAFA ÇAĞATAY ANILACAK
Mustafa Çağatay anılacak
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Törende, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın ailesi tarafından kabre çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayraklar göndere çekilecek.
Törende, Merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın ailesi adına Erdinç Gürçağ ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşma yapacak.
Etiketler : Mustafa Çağatay, anma
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