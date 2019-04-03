SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kavga meselesine karışan 5 zanlı, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Mağusa'da geçtiğimiz günlerde disko çıkışı kavga eden 5 zanlı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zakariya Amhimmid “Ciddi darp” ve “Vahim zarar”, Ibrahim Mussa, Olanrewaju Owalabi Edu, Tochukwu Praise Iloabuchi ve Chinedum Uchendu Chinkata ise “Kavga", “Rahatsızlık” ve “Sarhoşluk” suçlarından dolayı dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Sözlü tartışma kavgaya döndü

Meselenin tahkikat memuru Vedat Bilginaylar, 30 Mart 2019 tarihinde “Kybele Disko" isimli iş yerinin araç park yerinde zanlı Ibrahim Mussa ile Zakariya Amhimmid'in bir taraf, zanlı Olanrewaju Owalabi Edu, Tochukwu Praise Iloabuchi ve Chinedum Uchendu Chinkata’nın ise bir taraf olup aralarında sözlü tartışma çıktığını söyledi. Çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten Bilginaylar, zanlı Amhimmid'in yerden aldığı kırık cam parçası ile zanlı Edu'nun yanağını ve dudağını keserek 2 dişini kırdığını açıkladı. Bilginaylar, zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Serbest kaldılar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, tüm zanlıların kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, zanlı Zakariya Amhimmid’in 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi. İnan, diğer zanlıların ise 30’ar bin TL şahsi kefalet senedi imza etmelerine emir verdi.