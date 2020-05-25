Mustafa Köleş’in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün Türkmenköy de Mustafa Köleş(E-75) in ikametgahında meydana gelen yangın ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada ayni ikametgahın üst katında kalmakta olan N.K(E-54) nin bahse konu ikametgahın elektriğinin kesik olmasından dolayı kendi ikametgâhından elektrik kablosu çekerek elektrik verdiği ve muhtemelen mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampülün ısınması sonucu yangının meydana geldiği tespit edilmiştir.

N.K(E-54) tutuklanmış olup polisin soruşturması devam etmektedir.

(BRT)