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Mustafa Köleş’in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

Mustafa Köleş’in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

Evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Mustafa Köleş’in ölümüyle ilgili tutuklama...

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün Türkmenköy de Mustafa Köleş(E-75) in ikametgahında meydana gelen yangın ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada ayni ikametgahın üst katında kalmakta olan N.K(E-54) nin bahse konu ikametgahın elektriğinin kesik olmasından dolayı kendi ikametgâhından elektrik kablosu çekerek elektrik verdiği ve muhtemelen mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampülün ısınması sonucu yangının meydana geldiği tespit edilmiştir.

N.K(E-54) tutuklanmış olup  polisin soruşturması devam etmektedir.

(BRT)

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