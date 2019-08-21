Nafaka ve tazminat istemiyor!
Nafaka ve tazminat istemiyor!
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15 aylık evliliklerini bitirmeye karar veren sunucu Burcu Esmersoy ile iş adamı Berk Suyabatmaz, anlaşmalı olarak boşanacak.
2 Eylül'de hakim karşısına çıkacak olan ikiliden Burcu Esmersoy, eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.
Etiketler : Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz, boşanma
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