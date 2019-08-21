Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Nafaka ve tazminat istemiyor!
Nafaka ve tazminat istemiyor!

Nafaka ve tazminat istemiyor!

Nafaka ve tazminat istemiyor!

A+A-

15 aylık evliliklerini bitirmeye karar veren sunucu Burcu Esmersoy ile iş adamı Berk Suyabatmaz, anlaşmalı olarak boşanacak.

 2 Eylül'de hakim karşısına çıkacak olan ikiliden Burcu Esmersoy, eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.