Nafaka ve tazminat istemiyor!

15 aylık evliliklerini bitirmeye karar veren sunucu Burcu Esmersoy ile iş adamı Berk Suyabatmaz, anlaşmalı olarak boşanacak.

2 Eylül'de hakim karşısına çıkacak olan ikiliden Burcu Esmersoy, eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.