Naimoğulları: 23 Mayıs’tan itibaren tüm ilçelerde araçlı eylemler yapılacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği basın toplantısı düzenleyerek sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, Cumhurbaşkanlığı ve SÜTEK önünde yapılan uyarı eylemlerinden sonra altı kişinin tutuklandığını, araçlarına el konulduğunu hatırlattı.

Eylemlerinin ardından, Cuma günü arpaya yüzde 80 zam yapıldığını, bir torba yemin fiyatının 400 TL’ye yükseldiğini kaydeden Naimoğulları, hayvancıların bu fiyatlarla yem alamayacağını söyledi.

Tüm toplumu ve örgütleri de yanlarına alarak 23 Mayıs Pazartesi gününden itibaren tüm ilçelerde ve merkezde süresiz, araçlı eylem başlatacaklarını kaydeden Birlik Başkanı Naimoğulları, gelinen aşamada üreticinin gözünün karardığını, bıkmadan direneceklerini söyledi.

Ülkenin gerçek sahiplerinin üreticiler olduğunu belirten Naimoğulları açıklamasında, arpa fiyatlarına yapılan zammın geri çekilmesi, elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi, akaryakıtta vergisiz destek gibi başlıkları da içeren 8 maddelik taleplerini açıkladı…

BRT