'Nasılsa ben yalancının tekiyim'

Sinan Çetin'in yönettiği 'İstasyon' filminin çekimleri sırasında ayağı kırılan Cem Özer, 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu.

Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı ‘İstasyon’ filminin çekimleri sırasında senaryo gereği çukura atladığı sahnede ayağı kırılan, geçirdiği kaza sonrası oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınan 60 yaşındaki Cem Özer, ünlü yönetmene dava açacağını açıklamıştı.

Özer'in açıklamalarının ardından sessizliğini bozan Sinan Çetin de, " Ben çok kırıldım, Cem Özer’i aramıyorum artık. Ben onu hiç zorlamadım. Kendi beyanatları da var, haberler var, şahitler var. Böyle bir konuyla Cem Özer gibi büyük bir şahsiyetle yan yana olmaktan hiç hoşlanmıyorum. Hastane masrafları için elimizden geleni yapacağız. Bilmiyorum, nedir o masraflar. Bize yansıyan masraflar kırık, çıkıktan dolayı olan masraflar değil onun hastanede 42 gün yatmasından doğan masraflar. Biz o kadarını karşılayamayız. Kırık, çıkıktan doğan her türlü masrafları karşılayacağız. Biz çok mağdur olduk. 42 gün set bekledi. Cem Özer filmde devam etmeyecek. Hakkımızda yalan söylemeseydi devam ederdi, ama artık etmeyeceğiz. Bir sözleşme imzaladık, sözleşmeyi biz feshediyoruz, kendisini oyundan atıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Çetin'in bu açıklamalarının ardından Cem Özer bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu.

İşte Cem Özer'in o açıklaması: Sinan Çetin utanmasa sen benim 45 günümü tanzim et sen bana öde diyecek yani. 'Biz onu attık' diyor, sen kimi atıyorsun? Ben ona lütfettim de geldim o ücrete o başrole. Ben o çukura atlarım dedim doğru. Ama Sinan da atlama demedi demek ki kendince tezgahını hazırladı. Sinan güzel tezgah hazırlar bağlantıları nedeniyle.... Sözlerine "Sinan Çetin'in gururu 800 bin lira da benim ki 80 kuruş mu?" diyerek devam eden Özer, Çetin'e kameralar önünde böyle seslendi: Sinan’cığım mağduriyetin için çok üzüldüm çok üzgünüm varsa eğer yardım edebileceğimiz bir şey kirada mirada zorlanıyorsan ben ne yapar eder bulur yardım ederim nasılsa ben yalancının tekiyim.